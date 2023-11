Belpasso, il sindaco Caputo incontra l'assessore alle attività produttive Tamajo

Vertice ieri al palazzo municipale di Belpasso tra il sindaco Caputo e l’ assessore regionale alle attività produttive, Edy Tamajo. Insieme al commissario straordinario Irsap Gualdani e al deputato regionale Giuseppe Zitelli hanno prima visitato la storica azienda dolciaria Condorelli, guidati gentilmente guidati dal cavaliere Giuseppe Condorelli, per poi dirigersi verso la Roboplant, la fabbrica inaugurata qualche giorno fa nella zona industriale di Piano Tavola. La fabbrica, costata 70 milioni di euro, è completamente robotizzata e produce in Sicilia i “conci” (anelli) che andranno a rivestire le gallerie delle linee ferroviarie ad Alta capacità sulla direttrice Messina – Catania. Prima nel suo genere in Italia, l'industria è in grado di produrre un concio ogni sette minuti.

“Incontro proficuo - ha detto Caputo - con l'assessore e con il commissario straordinario dell’Irsap (Istituto regionale per lo sviluppo delle Attività produttive) Marcello Gualdani, durante il quale sono stati affrontati alcuni temi importanti sul futuro e la crescita delle imprese del nostro territorio, della zona industriale di Piano Tavola, e di tutti i potenziali interventi e misure dedicate”.

“Oltre che essere una fabbrica di eccellenza, la Roboplant - realizzata da WeBuild di Salini in consorzio con l’impresa di Pizzarotti - dà lavoro a centinaia di persone. Ma l’aspetto più importante è la missione formativa che la WeBuild avvierà da qui a poco. Siglando un protocollo d'intesa con la Regione Siciliana, la WeBuild si occuperà di creare nuove figure professionali da inserire nel grande progetto “Cantiere lavoro Italia” con importanti sbocchi occupazionali futuri che contano davvero grandi numeri: circa 7000 assunzioni tra Sicilia e Calabria” ha aggiunto il primo cittadino.

“Incrementare e massimizzare la sinergia tra la Regione Siciliana e la nostra amministrazione può rappresentare un catalizzatore di interventi e di conseguenza di investimenti futuri, soprattutto da parte dei privati. Tutto questo crea importanti occasioni per il nostro territorio, per la crescita sociale, la formazione e l’occupazione” conclude il sindaco. All’incontro hanno partecipato anche il Presidente del consiglio comunale di Belpasso Magrì, gli Assessori Bandieramonte, Condorelli, Distefano, Tomasello e la consigliera D'Urso.