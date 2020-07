Militello, il sindaco promuove i voucher per il turismo di prossimità

Il Comune di Militello in Val di Catania, con una delibera di giunta, ha promosso l'introduzione di sostegni concreti per la ripresa delle attività turistiche. Nello specifico si tratta di contributi economici, sotto forma di voucher, destinati ai visitatori che soggiornano in una struttura ricettiva autorizzata per almeno due notti e che si potranno spendere anche in bar, ristoranti, laboratori di prodotti tipici locali e tante altre strutture.

Il voucher ammonterà a 50 euro a persona, 100 per le coppie e 150 per un nucleo famigliare e il Comune ha previsto un budget di 10mila euro per finanziare questi interventi. "Vogliamo incentivare il turismo - ha spiegato il sindaco - a Militello che è uno dei borghi più belli d'Italia. Abbiamo previsto manifestazioni da qui a fine anno e adesso anche un contributo economico sotto forma di voucher per visitatori e turisti che pernotteranno qui e che potranno usarlo in diverse strutture. Sarà consegnato loro, congiuntamente al voucher, un elenco con tutte le strutture adibite alla spesa del bonus che resterà in vigore sino alla fine dell'anno".