Morte Berlusconi, Raffaele Lombardo: "Perdo un amico attento e generoso"

“Una triste notizia, attesa eppure sconvolgente. Silvio Berlusconi è stato per me un amico, attento e generoso, prima che un politico ed uno statista. Venne a far visita alla Provincia nel 2005 chiedendoci di sostenere Umberto Scapagnini e incoraggiandoci nel dar vita al Mpa. Nel 2006 convinse Bossi a fare lista insieme per le politiche e nel 2008 ci volle “alleati per il Sud” insieme a Lega e Pdl, avallando la mia candidatura a Presidente della Regione. Volle fortemente il Ponte sullo Stretto che era il nostro cavallo di battaglia. Lo dichiara l'ex Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo commentando la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi. “Trascorsi un’intera giornata con lui ad Arcore il 25 aprile del 2019, in giro per il parco e tra le sue collezioni e non ebbe bisogno di convincermi a votare proprio lui alle Europee. Mi sento sinceramente e spiritualmente vicino ai familiari e alle persone care nei quali lascia un vuoto incolmabile.”