Incentivi economici per i medici che lavorano in ospedali di periferia

"Plaudo al grande senso di responsabilità mostrato dal Governo che in più occasioni si è dimostrato attento al tema del grave depauperamento di medici sofferto dagli ospedali di periferia, facendosi promotore, in questa circostanza, di una misura che, grazie anche al contributo migliorativo offerto dalla commissione di cui sono membro, permetterà di orientare l’interesse del personale sanitario verso tali presidi di frontiera". Lo dichiara il deputato regionale Mpa, on. Giuseppe Lombardo, dopo che la commissione salute, nel corso dell’esame della legge di stabilità regionale, ha approvato un’importante misura per fronteggiare la grave carenza di medici negli ospedali periferici. Al personale medico in servizio presso le unità di pronto soccorso e nei presidi ospedalieri distanti più di 90 minuti dai centri hub o spoke di riferimento o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso, verrà riconosciuto un incentivo economico al fine di garantirne la funzionalità, oggi gravemente compromessa. "Il lavoro svolto oggi in commissione salute – concludere il deputato autonomista – traccia la strada maestra verso una maggiore e più concreta attenzione nei confronti degli ospedali periferici, auspicando, per il prossimo futuro dibattito d’Aula, il medesimo proficuo confronto con il Governo e tutte le forze politiche, così come avvenuto nel corso della seduta di commissione odierna".