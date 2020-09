Referendum sul taglio dei parlamentari, a Catania si mobilita il fronte del "no"

Anche Catania si mobilita sul fronte del no. Il 20 e 21 settembre si terrà il referendum costituzionale, il cui esito confermerà o cancellerà la riforma del taglio dei parlamentari. Oggi, domenica 13 settembre, in piazza Europa sono presenti Volt, Azione e Più Europa per sensibilizzare sulle motivazioni del no i catanesi che passeggiano nella zona del lungomare.

"Fino alle 21 troverete i militanti del no in un Gazebo di fronte il Caffé Epoca. Perché votare no? Non vogliamo sacrificare la nostra rappresentanza per un risparmio incosistente", hanno detto gli attivisti.