Festa di Sant'Agata, Gelsomino: "L'amministrazione ci dica se si svolgerà"

La festa di Sant'Agata è il momento massimo della devozione catanese. Lo scorso anno l'emergenza pandemica ha impedito la celebrazione dell'evento che mobilita migliaia e migliaia di fedeli e di visitatori. Adesso, con l'avvio della campagna vaccinale per la terza dose, rimangono ancora delle incognite. A chiedere chiarezza all'amministrazione è il capogruppo di Catania 2.0 Giuseppe Gelsomino: "È un momento delicato e vogliamo capire se e come si farà la festa. Ciò in virutà del fatto non possiamo ridurci all'ultimo momento per organizzare le celebrazioni. Ci aspettiamo che entro fine novembre si possa sapere cosa si fará: a chiederlo sono tutti i devoti che ormai da quasi due anni non vedono la nostra amata padrona". Di certo giocherà un ruolo fondamentale l'evoluzione della pandemia assieme al numero delle vaccinazioni.