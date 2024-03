Pestaggio al Caffè Europa, Mirenda sollecita interventi per potenziare la sicurezza in città

Il consiglio comunale di Catania, durante la seduta di ieri sera, ha approvato la mozione del consigliere Maurizio Mirensa sull'utilizzo fondi regionali in scadenza da destinare ad iniziative volte a migliorare la sicurezza in città. Si tratta, nello specifico, di fondi messi a disposizione dall'Assessorato Regionale agli Enti Locali, attraverso il D.A n. 2GAB del 15/02/24, con scadenza ultima il 15/05/2024, per la presentazione di progetti di vario genere che, per il Comune di Catania, ammonterebbe a 40 mila euro per ogni progetto inoltrato. Con la sua mozione, il consigliere Mirenda chiedeva di utilizzare queste risorse per contrastare gli episodi di criminalità in città, coinvolgendo le associazioni di volontariato delle forze dell'ordine e della Protezione civile.

"Da molti mesi – spiega il capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, facendo anche riferimento all'aggressione avvenuta la scorsa domenica al Caffè Europa – affrontiamo in consiglio comunale il delicato tema della sicurezza. Ho individuato dei siti strategici come piazza Stesicoro, piazza Teatro Massimo, via Etnea, piazza Europa, lungomare, nei quali posizionare alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine per presidiare il territorio nel fine settimana e negli orari serali e notturni, ovvero in quei giorni e in quei momenti maggiormente fruiti dai giovani. Questo per evitare il dilagarsi di queste risse che stanno imperversando in tutta la città. Chiedo pertanto al sindaco di Catania Enrico Trantino, come membro del comitato per l’ordine e la sicurezza, di interloquire con il prefetto, affinché questa soluzione si possa attuare nell’immediatezza. Atteso che – conclude Maurizio Mirenda – quello che è accaduto al Caffè Europa non debba più accadere".