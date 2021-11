Tessere Amts ai disabili, Curia: "Intervenire per tutelare i più fragili"

Delle problematiche relative al rilascio delle tessere gratuite del trasporto pubblico cittadino (Amts) il nostro giornale se n'era occupato ampiamente. Il problema, sorto lo scorso anno, aveva riguardato i portatori di handicap che sino al 2020 avevano potuto ottenere la tessera in presenza del 67% di invalidità. Con il cambiamento dei requisiti, imposto dal dirigente del servizio del Comune (la richiesta viene inoltrata nelle sedi delle sei municipalità), è stata innalzata la soglia di invalidità necessaria (74%) ed è stata richiesta la presentazione del certificato di legge 104.

Così è sorta la necessità di regolamentare una situazione complessa anche alla luce del fatto che molti invalidi - che da un ventennio fruivano del beneficio - sono rimasti esclusi dalla possibilità di fruire della tessera gratuita. Sul tema è tornato, con una mozione, il consigliere di maggioranza Bartolo Curia.

"Molti disabili - dice Curia - addirittura con inabilità al 100% e con gravi patologie sono rimasti esclusi poiché non avevano chiesto in precedenza all'lnps accertamento di handicap della loro invalidità, riconosciuta da epoca anteriore alla legge 104/92. Infatti nell’anno 2020 i beneficiari delle tessere rilasciate erano 2.026 mentre nel 2021 sono stati 745, quindi come si suole dire oltre al danno anche la beffa”.

Così Curia ha chiesto l'intervento del sindaco e l'utilizzo dei finanziamenti PON-Metro al fine di consentire, a partire dal 2022, l'elargizione di benefici a tutti gli invalidi che sono stati

danneggiati moralmente. I finanziamenti possono consentire di ristorare i diversamente abili esclusi e Curia ha posto nuovamente all'attenzione la questione sottolineando come "le direzioni competenti ancora non si siano attivate per dare un servizio concreto a questa categoria fragile".