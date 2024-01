Tremestieri Etneo, approvati il Dup e il bilancio di previsione

Il Comune di Tremestieri Etneo è tra i primi comuni in Sicilia ad aver approvato entro il termine del 31 dicembre il Dup e il bilancio di previsione 2024-2026.

Nella seduta del 28 dicembre scorso, infatti, il Consiglio Comunale ha approvato questi due fondamentali atti amministrativi.

L' approvazione del bilancio nei termini colloca Tremestieri Etneo tra i comuni contabilmente più virtuosi, e ciò grazie alla politica di risanamento delle casse comunali che ha caratterizzato l'azione dell' Amministrazione in questi anni.

Come sottolineato dal sindaco Santi Rando nel suo intervento nella seduta consiliare di giovedì, Dup e bilancio rappresentano la concretizzazione del programma amministrativo presentato ai cittadini, ed è frutto di strenuo lavoro tanto della parte politica quanto degli uffici.

"Sono davvero soddisfatto per il risultato raggiunto - ha dichiarato infatti il Sindaco Rando - Il bilancio di previsione 2024-2026 contiene i finanziamenti del Pnrr per importanti opere pubbliche come il nido comunale, la ristrutturazione e modernizzazione di edifici scolastici e il rifacimento del nostro campo sportivo. Prevede inoltre congrui stanziamenti per garantire le manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade, immobili comunali, scuole, verde e parchi pubblici. All' interno di questo importante atto amministrativo sono contenuti i presupposti per la fuoriuscita del nostro Ente dal Piano di Riequilibrio, che per 10 anni ha comportato sacrifici e limitazioni per cittadini ed amministratori.

Tengo a ringraziare il Consiglio Comunale, la Giunta, gli uffici ed in particolare quelli della nostra Ragioneria, egregiamente diretti da Agatino Caruso. Il risultato odierno è frutto di una azione sinergica e di un grande lavoro di squadra che ha prodotto risultati che andranno a vantaggio di tutti i nostri cittadini ".