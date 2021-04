Vaccini, Ugl offre supporto per la prenotazione degli over over 65 e dei soggetti fragili

Prosegue nella sede della Ugl di Catania, in via Teatro Massimo numero 34, il servizio di supporto agli utenti per la prenotazione del vaccino anti Covid-19 per i soggetti over 65 e per i soggetti fragili. Coloro che intendono prenotarsi, possono farlo con l’ausilio dell’operatore nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 16 alle 19) e di martedì e giovedì (dalle 9 alle 13), muniti di tessera sanitaria in corso di validità.

“Continuiamo a sostenere la campagna di vaccinazione avviata anche nel nostro territorio, poiché crediamo fortemente nella necessità che la popolazione venga messa in sicurezza il prima possibile – dice il segretario territoriale Giovanni Musumeci. Lo facciamo non solo dal punto di vista sindacale, segnalando le criticità che emergono e suggerendo idee e possibili soluzioni, ma anche attraverso la costante attività di sensibilizzazione perché solo così possiamo venire fuori da questa disastrosa emergenza. Bisogna avere fiducia nella medicina e, per questo motivo, lanciamo ancora una volta un appello ai catanesi (che oggi hanno la possibilità di vaccinarsi) affinché non perdano l’immediata occasione – conclude il leader etneo dell’Unione generale del lavoro.”