Riparte progetto D-vino a cura delle "Donne del Vino Sicilia"

Riparte “Progetto D-vino” il programma di formazione dedicato all’approccio enologico ed enoturistico dell’Associazione Nazionale Donne del Vino. Inaugurato nell'anno scolastico 2021/2022 da Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna, regioni pilota che hanno tenuto a battesimo il percorso professionalizzante rivolto agli studenti di scuola superiore degli indirizzi turistici ed alberghieri, “Progetto D-vino” continua a coinvolgere centinaia di studenti che nell’esperienza formativa trovano un’occasione di approfondimento e di opportunità lavorativa.

“Progetto D-vino mette in connessione le comunità scolastiche con il tessuto imprenditoriale vitivinicolo locale: una sinergia vincente poiché consente ai giovani di scoprire le diverse carriere lavorative del vino che insistono nel territorio di riferimento, - spiega Roberta Urso, Delegata Sicilia dell’Associazione Nazionale Donne del Vino - i ragazzi entrano in contatto non soltanto con le produttrici ma anche con le enologhe, agronome, giornaliste, sommelier e tutta la filiera delle professioniste di settore che raccontano le loro esperienze e forniscono ai ragazzi le informazioni di base per un primo avvicinamento al vino e all’enoturismo”.

Attraverso i moduli di teoria e pratica e con le apprendimento partecipato, l'obiettivo per i frequentanti sarà quello di acquisire un linguaggio e un metodo corretto di degustazione, conoscendo tutte le figure lavorative che contribuiscono alla produzione di un “alimento”che è sinonimo di eccellenza siciliana nel mondo. Per l’anno anno scolastico 2023/2024 la Delegazione Siciliana delle Donne del Vino ha scelto tre scuole dislocate in diverse aree dell’isola ed ha già fissato le date dei primi incontri: 24 Ottobre per l’Istituto Alberghiero “Pietro Piazza” di Palermo, il 27 Ottobre per l’Istituto Alberghiero “Giovanni Falcone” di Giarre, il 10 Novembre per l’Istituto Alberghiero “Abele Damiani” di Marsala.