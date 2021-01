Rottamare auto e moto per ottenere un bonus di € 500: la procedura

Anche nel 2021 il Governo ha previsto degli incentivi per favorire l'acquisto di nuove auto, in particolar modo ibride ed elettriche.

L'obiettivo è quello di far procedere molte persone con la rottamazione delle loro vecchie auto, che sono fortemente inquinanti, e l'acquisto di veicoli a zero o basse emissioni.

Tutti coloro che procederanno tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021 alla rottamazione di un veicolo o di un motociclo vecchio potranno avere 500 € per la rottamazione di auto da Euro 0 ad Euro 3, 500 € per la rottamazione di motocicli da Euro 0 ad Euro 2 e 500 € per la rottamazione di motocicli Euro 3 a due tempi.

Questo contributo ricevuto potrà essere utilizzato dal cittadino per acquistare, al massimo entro i successivi 3 anni, i seguenti mezzi: biciclette ed e-bike, monopattini elettrici, servizi di car sharing ed abbonamenti per il trasporto pubblico.

Questo bonus però verrà erogato solamente nei confronti dei cittadini residenti in comuni molto inquinanti che al momento sono interessati da procedure di infrazione comunitaria UE.

La rottamazione può essere effettuata presso un concessionario quando si ha intenzione di acquistare un'auto nuova e di demolire la vecchia (in questo caso il concessionario avrà l'obbligo di eseguire l'operazione entro 30 giorni dalla consegna del veicolo) o altrimenti presso un centro per la demolizione autorizzato.

In entrambi i casi verrà rilasciato al termine del processo un certificato di rottamazione.

Rottamazione - Documenti necessari

- carta di circolazione dell'auto

- certificato di proprietà

- targa anteriore e posteriore