Bonus trasporti 2023 - Al via da maggio, come fare domanda

E' stato dato il via anche per il 2023 al 'Bonus trasporti', ossia il contributo per famiglie, studenti e lavoratori.

A sancire l'operatività del sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it sarà il vaglio finale, ma scontato, da parte della Corte dei Conti, che deve approvare i fondi che sono stati stanziati (circa 100 milioni di euro per il 2023) e le modalità di erogazione del contributo.

In tema è arrivata una precisazione da parte del Ministero dell'Economia: "Il portale su cui presentare la richiesta per il bonus trasporti verrà aggiornato con le nuove modalità operative dopo il vaglio del decreto attuativo da parte degli organi di controllo".

L'ISTAT ha calcolato che in Italia ogni giorno circa 27 milioni di persone utilizzano mezzi di trasporto per recarsi a scuola o al lavoro. E di questi circa 5 milioni fanno ricorso al trasporto pubblico (1,2 milioni in treno, 1,9 milioni in tram e bus, 807.000 la metro, 1,5 milioni pullman o corriere).

Bonus trasporti - Cosa c'è da sapere

- Secondo la nota del Ministero dell'Economia le domande potranno essere inviate sul portare a partire da maggio fino ad esaurimento degli indicati 100 milioni di euro

- Ha un importo massimo di € 60,00 e possono beneficiarne i cittadini che hanno un reddito complessivo non superiore ad € 20.000,00 (nel 2022) e che presenteranno la relativa domanda entro dicembre 2023

- Si potranno acquistare abbonamenti per servizi di trasporto pubblico, locale, regionale, interregionale e nazionale

- Può essere richiesto per sè stessi o per un beneficiario minorenne accedendo alla piattaforma con SPID o CIE