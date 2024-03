Sindrome di Wonder Woman: cos'è e quali sono le cause

Al giorno d'oggi, secondo gli esperti, sono molte le donne che rischiano di incappare nella cosidetta 'Sindrome di Wonder Woman'.

Ci si riferisce a donne che, in famiglia e nel lavoro, si vogliono prendere cura di tutto e tutti senza chiedere aiuto, senza elegare e cercando di essere sempre impeccabili e super performanti.

Ma da cosa deriva la tendenza a questo tipo di comportamenti. Ecco alcune delle possibili ragioni, ovviamente individuate dagli psicologi.

- pressione sociale imposta dal mito del 'multitasking'

- scarsa autostima e tendenza ad un ideale di perfezione, fissando sempre l'asticella sempre troppo in alto da non poterla raggiungere

- desiderio di essere sempre perfetta ed avere sempre tutto sotto controllo

- privarsi delle opportunità di chiedere aiuto a chi ci sta intorno

- non permettersi la possibilità di sbagliare ed imparare dagli errori

Alla lunga questo tipo di sindrome può chiaramente avere effeti pesanti sul benessere mentale che possono consistere in facile irritabilità, accumulo di stress, difficoltà del comportamento alimentare, vissuti ansiosi o depressivi, costanti sensi di colpa. A lungo andare questi effetti possoo sfociare in patologie vere e proprie o in burnout.

Per poter uscire da questa situazione ovviamente non c'è una soluzione unica. Di sicuro è fondamentale (anche se difficile) prendere coscienza del problema che si è venuto a creare, delle dinamiche in atto, della propria stanchezza fisica ed emotiva.

Quando la diretta interessata avrà capito che è fondamentale ascoltarsi, mettere a fuoco i propri bisogni e le proprie paure, allora potrà intraprendere un percorso trasformativo (che di solito viene reso più facile dalla collaborazione/aiuto di un esperto del settore).