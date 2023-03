L'arte come amore, l'omaggio a Franco Battiato nel segno dell'inclusione

L’arte come gesto d’amore, come cura, come mezzo per abbattere ogni barriera. E’ stato questo il senso che si è voluto dare al progetto di alternanza scuola-lavoro (Pcto condotto per il secondo anno in collaborazione tra il Centro di riabilitazione Csrdi Viagrande e il Liceo artistico statale “Emilio Greco” di Catania. Questa mattina, nei locali del Consorzio Siciliano di Riabilitazione, si è tenuta la fase conclusiva del Pcto, con l’inaugurazione della galleria d’arte realizzata da fine novembre a oggi dai ragazzi con disabilità del Csre dagli studenti dell’Emilio Greco.

L’iniziativa, intitolata appunto “L’arte come amore” e realizzata con il patrocinio dei Comuni di Viagrande e Milo, è stata un omaggio a Franco Battiato: sulle opere del grande artista, del resto, era incentrato l’intero progetto di alternanza scuola-lavoro. “Anche quest’anno abbiamo voluto mettere in pratica ciò che l’Organizzazione Mondiale della Sanità dice da almeno un decennio e cioè che l’arte è una vera cura, scegliendo Battiato in quanto artista poliedrico, che ha dato vita a testi ricchi di umanità e opere profonde” ha sottolineato Elisabetta Vanin, logopedista e pedagogista del Csr che ha curato l’iniziativa insieme ad Anna Talbot (assistente sociale) e alle docenti del Liceo artistico Grazia Russo (tutor interno), Michela Paolillo (referente Pcto) ed Eleonora Catania (realizzazione artistica).

“E’ stato un arricchimento reciproco ed è stato bellissimo vedere una grande collaborazione tra i nostri studenti e i ragazzi del Csr, che hanno lavorato fianco a fianco utilizzando arti grafiche, arti figurative, moda e diverse tecniche pittoriche” ha detto la professoressa Catania. La galleria d’arte arricchisce i locali del semiconvitto del CSR con una decina di murales: ci sono alcune delle frasi più belle dei testi di Battiato, tradotte anche con i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa per le persone con deficit di comunicazione, ma tra i corridoi campeggiano anche riproduzioni di alcuni quadri del Maestro e copertine di album famosi. “La riabilitazione è importantissima, ma il CSR vuole anche andare oltre la riabilitazione e per questo diamo ai nostri Assistiti ogni opportunità possibile di crescita, coinvolgendoli in attività che li aiutano semplicemente a stare meglio” ha sottolineato il Presidente del Csr, Sergio Lo Trovato.

L’evento di oggi è stato arricchito da un bellissimo omaggio musicale a Franco Battiato, a cura del Centro Studi di Gravità Permanente e dell’associazione Apriti Sesamo. La sala teatrale del CSR si è riempita delle note e degli splendidi testi del cantautore, grazie a musiche e arrangiamenti di Filippo Destrieri, alle voci di Giuseppina Zappa e Fabio Barra, al clarinetto del maestro Salvo Pennisi e alle voci narranti di Renata Chiaradia, Saro Pennisi e Fiorella Nozzetti. Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Viagrande Francesco Leonardi, il sindaco di Milo Alfio Cosentino e i deputati regionali Martina Ardizzone, Giovanni Burtone, Antonio De Luca e Giuseppe Zitelli.