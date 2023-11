Prolungata fino all'8 gennaio 2024 la mostra "Teste di Caltagirone"

Sono 11mila circa i visitatori registratisi in due mesi alla mostra “Teste di Caltagirone – Vaso antropomorfo maiolicato”, che si svolge dal 29 agosto all’interno del Palazzo municipale, con splendide teste esposte lungo lo scalone monumentale dall’atrio d’ingresso sino al secondo piano dell’edificio. Il dato ufficiale “parla”, al 29 ottobre (a due mesi esatti dall’apertura), di 10.431 visitatori che hanno attestato con la firma la propria presenza. Fra loro, 3953 sono gli stranieri, 6478 gli italiani. Se si tiene conto di coloro – una minoranza, ma pur sempre esistente – che, pur avendo avuto modo di apprezzare le opere, hanno scelto di non firmare, il numero di visitatori lievita di alcune centinaia. L’Amministrazione comunale, alla luce dell’interesse e del gradimento riscontrato, ha deciso di prorogare la durata dell’esposizione, consentendone così la visita sino all’8 gennaio 2024.

“In questo modo – sottolineano il sindaco Fabio Roccuzzo e l’assessore alla Cultura Claudio Lo Monaco –, in stretta sinergia con quanti vi hanno e continuano a contribuirvi, intendiamo qualificare l’offerta culturale della città in vista delle ormai vicine festività natalizie, che coincidono con un periodo in cui Caltagirone, con le sue diverse iniziative, esercita una forte attrazione turistica che siamo impegnati ad accrescere”. La mostra, visitabile tutti i giorni – ingresso gratuito – dalle 9 alle 18, è il frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Istituto superiore “Bonaventura Secusio” (di cui il Liceo artistico fa parte), l’associazione “Genius Loci”, l’Associazione italiana città della ceramica (Aicc) e l’Acc (Associazione ceramisti di Caltagirone) con la collaborazione del Servizio turistico regionale 14 Catania e delle ditte “AZetaLuce” ed “Expert – Leone”. In totale 70 le opere esposte (di 21 ceramisti e del Liceo artistico per il design ceramico).