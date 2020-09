Dove giocare a padel a Catania

Nonostante il CONI lo abbia inserito nell'ambito della FIT (Federazione Italiana Tennis) nel lontano 2008, in Sicilia il padel (o paddle) sta spopolando e continua a diffondersi a macchia d'olio da un paio di anni.

In Italia la Federazione Gioco Paddle/Padel è nata invece nel febbraio del 1991 grazie ad alcune associazioni sportive di Bologna che realizzarono un campo di esibizione durante lo Sport Show.

Padel e paddle in realtà sono due giochi simili ma con una principale differenza: nel padel i muri che delimitano il fondocampo fanno parte dell'area di gioco e quindi se la palla rimbalza sul muro può essere respinta con la racchetta.

Padel - Dove giocare a Catania

Hendro Sport Club (Via Alessandro Volta 4, San Giovanni La Punta) - La struttura può contare su due campi da padel di nuova generazione con annessi spogliatoi ad hoc.

Mas Padel Center (Via del Canalicchio 12, Catania) - Immersi nel verde degli ulivi la struttura offre ben sei campi da padel ed anche la possibilità di prendere delle lezioni per coloro che non hanno mai giocato o intendono migliorare il loro livello di gioco.

Almiron Padel House (Via San Domenico Savio 25, Gravina di Catania) - Struttura di nuova creazione, presenta ben cinque campi da padel e due campi di calcio a 7, tutti di ultima generazione. A gestirlo è proprio l'ex centrocampista argentino del Catania.

Associazione Sportiva Circolo Tennis Mediterraneo (Via Carrubazza 2, San Gregorio di Catania) - Presenti 2 campi da padel all'aperto che si sono aggiunti ai già presenti due campi in terra battuta da tennis.

I Campetti (Via Bottazzi 25, Aci Bonaccorsi) - Ai già presenti campi da tennis, da calcio a 7 e da beach volley si sono aggiunti due campi da padel in erba sintetica blu di ultima generazione.

Kajoka (Via Milanese 28, Gravina di Catania) - Struttura inizialmente specializzatasi nel beach tennis, dallo scorso luglio si è dotata anche di due campi di padel di ultima generazione.