Mangiare senza sale fa bene alla salute? La risposta degli esperti

Il consumo elevato di sale nella dieta quotidiana è una delle cause principali di problemi di salute che possono portare pure alla morte.

Secondo una stima dell'Organizzazione Mondiale della Salute ognuno di noi ne consuma il doppio di quello raccomandato giornalmente, ossia 5 g al giorno (meno di un cucchiaio).

Questo consumo spropositato spesso dipende dal fatto che esageriamo nei menù quotidiani con cibi che ne sono ricchi (salumi, affettati, formaggi stagionati, prodotti in scatola e trasformati, dolciumi).

Il sale, come noto, è fonde di sodio, un elettrolita prezioso per il funzionamento regolare del nostro organismo. E' infatti un nutriente coinvolto nella trasmissione degli impulsi nervosi e nell'equilibrio dei liquidi. In molti cibi viene aggiunto spesso per migliorarne la conservazione e/o il sapore.

Ma al contrario mangiare senza sale fa davvero bene? Secondo gli esperti consumare sale in minime quantità senza che vi siano particolari esigenze di salute può portare ad un maggiore rischio di soffrire di insulino-resistenza, diabete di tipo 2 e può comportare anche livelli elevati di colesterolo e trigliceridi.

Uno studio effettuato dall'Università dell'Ontario ha dimostrato che un consumo assai ridotto di sodio è associabile ad un aumento di alcuni ormoni che incrementano il rischio di morte e malattie cardiovascolari.

Per consumare meno sale si può innanzitutto eliminare o consumare pochissimo alimenti trasformati (che sono quelli che ne apportano maggiormente). In secondo luogo si consiglia di consumare cibi ricchi di potassio, minerale che aiuta ad eliminare il sodio in eccesso (verdura, frutta).