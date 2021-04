Intervento del Fai - I comuni che possono beneficiarne in Sicilia

Sono molti i luoghi siciliani presenti nella classifica dei 'Luoghi del Cuore Fai' che potranno beneficiare di eventuali contributi economici per la riqualificazione o valorizzazione dei loro territori

Lo scorso febbraio 2021 è stata pubblicata la classifica dei 'Luoghi del Cuore Fai', con Catania che era presente con tre diversi siti.

Per coloro che hanno raggiunto almeno 200 voti sarà possibile fino al prossimo 15 giugno poter presentare domanda per ottenere contributi economici destinati al restauro, recupero, riqualificazione o alla valorizzazione e promozione.

Per quanto riguarda la Sicilia sono tantissimi i Comuni che potranno inoltrare la loro richiesta. In primis Modica (RG) con la Via delle Collegiate e la medievale Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore. Hanno superato, inoltre, i diecimila voti la Chiesa Santa Maria Gesù Lo Piano a Polizzi Generosa (19.432 voti), la Cripta del Duomo di Messina (18.059), la Reale Cappella di Santa Venera nella Basilica Cattedrale di Acireale(13.887 voti), la Scala dei Turchi di Realmonte (11.218 voti).

Seguono, poi, nella classifica nazionale, superando i 2000 voti: il Giardino Inglese di Palermo (7.480 voti), il Bosco di Santo Pietro a Caltagirone (5.328 voti), la Chiesa del Purgatorio a Castelvetrano (4.672 voti), Convento di Santa Maria di Gesù Superiore a Messina (4.586 voti), Teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina (3.741 voti), Chiesa di Santa Maria di Gesù a Catania (3.578 voti), il Pozzo di Gammazita e le antiche vie d'acqua a Catania (3.567 voti), Officina delle Tradizioni Popolari ad Agrigento (3.357 voti), il Complesso Monumentale di Santa Maria della Grotta a Marsala (3.267 voti), Maddalusa ad Agrigento (3.102 voti), il Castello Aragonese a Piazza Armerina( 3.082 voti), Santuario Martiri Alfio, Fidelfo e Cirino a Lentini ( 2.927 voti), Salto del Ventimiglia a Geraci Siculo (2.647 voti), I Santoni, Santuario Rupestre della Dea Cibele a Palazzolo Acreide (2.613 voti), Piazza Magione a Palermo (2.505 voti), Castello Santapau a Licodia Eubea (2.490 voti), Biblioteca Lucchesiana ad Agrigento ( 2.448 voti), Eremo di Santa Rosalia a Santo Stefano Quisquina (2.299 voti), Chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assoro (2.255 voti), ex Convento di Sant'Agostino a Troina ( 2.142 voti), Costa tra Castellammare e Scopello (2.112 voti), teatro Massimo Bellini a Catania (2.074 voti).