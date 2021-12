Riscoprire gli antichi “suoni” dei quartieri catanesi tra canti e racconti natalizi dei primi del ‘900. E una dimostrazione, aperta a tutta la cittadinanza, per far conoscere le risorse culturali, materiali e immateriali, proprio per preservarne e promuoverne l’identità culturale, si terrà giovedì 23 dicembre, alle 16, nella Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, grazie all’evento musicale “Natale in Quartiere. Alla scoperta delle tradizioni musicali natalizie dei quartieri catanesi nei primi del ‘900”.

Ad organizzarlo il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania in collaborazione col Comune di Catania (assessorato alla Cultura) e con le associazioni di quartiere “Antico Corso” e “Acque Dotte”.

All’evento interverranno il rettore Francesco Priolo dell'Università di Catania, il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella insieme con la direttrice del Dipartimento di Scienze della formazione Loredana Cardullo e la docente Eleonora Pappalardo, delegata alla Comunicazione del Disfor. Protagonisti saranno i Nanareddi, gruppo musicale guidato da Alfio Leocata (voce, friscalettu e zampogna) e composto insieme con Francesco D’Arrigo (poeta), Rosa Alba Nicolosi (violino), Torquato Tricomi (chitarra), Piero Pia (chitarra) e Roberto Pia (contrabasso).

Un gruppo che da anni conduce una meticolosa ricerca filologica sulle tradizioni novenistiche catanesi, in particolare quelle relative ai primi decenni del ‘900. In quegli anni, infatti, i “nanareddi”, artisti di strada improvvisati, dal 16 al 24 dicembre giravano per la “Civita” (antico quartiere etneo) esibendosi in canti e racconti natalizi, davanti alle case, alle botteghe ed alle “cone” (icone sacre), coniugando episodi del nuovo testamento a “vanniate” profane.