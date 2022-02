Piante - Perchè tenere in casa il falangio

Il falangio è una pianta ornamentale in grado di purificare l'aria di casa. Apprezzato per il suo bel fogliame, ha la capacità di depurare l'aria negli ambienti chiusi da sostanze nocive come il monossido di carbonio e lo xilene.

Questa azione depurante è stata confermata anche da una ricerca condotta dalla Nasa e dalla State University di New York. E' una pianta che non ha esigenze di coltura particolari.

Durante il periodo invernale deve essere collocato in un ambiente luminoso ma riparato, in primavera va sistemato esternamente ma lontano dai raggi diretti del sole. Deve essere annaffiata 2-3 volte al mese durante i mesi freddi e 2-3 volte a settimana durante quelli più caldi.

Non ama i ristagni d'acqua, ragione per la quale non deve essere utilizzato il sottovaso. Cresce molto rapidamente, ragione per la quale ad ogni primavera è necessario metterla in contenitori più grandi.

Dagli esperti del settore è anche soprannominata 'pianta ragno' perchè produce lunghi steli che assomigliano molto alle zampe di un ragno.