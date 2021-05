Maggio in…forma per la prevenzione del tumore al seno

Si rinnova per il sesto anno consecutivo l’appuntamento con “Maggio in…forma” – campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno. L’evento patrocinato dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e dal Comune di Catania sarà presentato a Palazzo degli Elefanti, in presenza del Sindaco Salvo Pogliese, giovedì 20 Maggio alle ore 10.30.

La manifestazione organizzata dall’Andos, Associazione Donne Operate al Seno, Comitato di Catania e dalla Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua da anni mira a sensibilizzare le donne di 40-49, non raggiunte dai programmi di screening del sistema sanitario nazionale, sull’importanza di effettuare i controlli preventivi con cadenza annuale offrendo loro la possibilità di sottoporsi gratuitamente ad una visita senologica e mammografia.

A causa del Covid 19, nei primi 5 mesi del 2020 in Italia ci sono stati 400mila esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con una riduzione di circa 2mila nuove diagnosi di tumore al seno. La paura del virus ha tenuto, infatti, molte donne lontane da ambulatori e ospedali, per eseguire visite ed esami senologici.

Fare prevenzione in sicurezza è invece possibile! In osservanza delle disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri e dalla Regione Siciliana per contrastare la diffusione del Covid-19, sabato 22 maggio dalle 9.00 alle 13.00 sarà allestito a Catania in Piazza Stesicoro un banchetto dove le donne di 40 – 49 anni potranno prenotare, fino ad esaurimento, la loro visita senologica e mammografica.

Grazie al numero sempre crescente di sponsor che scelgono ogni anno di sostenere l’iniziativa, quest’anno sarà possibile offrire oltre 500 screening mammografici e visite senologiche. Gli screeninng saranno eseguiti da fine maggio a settembre presso la sede Andos Di Catania, esclusivamente su appuntamenti opportunamente distanziati di orario, in modo da evitare assembramenti. I locali, siti in Via Odorico da Pordenone 5, sono inoltre sottoposti periodicamente a sanificazione in modo da garantire alle donne di poter fare prevenzione in sicurezza.