Fonti rinnovabili - Pregiudizi e miti da sfatare

Nel 2022 in Italia sono triplicate le richieste per quanto riguarda le fonti rinnovabili. Il tutto spinto dalla crisi energetica e dalla maggiore sensibilità di molte persone nei confronti dell'ambiente.

C'è da dire che spesso nei confronti delle fonte rinnovabili si sentono dire tante cose. In particolar modo ce ne sono alcune (individuate da Italy For Climate) che rappresentano pregiudizi e/o luoghi comuni che devono essere scardinati una volta per tutte.

Le rinnovabili sono e rimarranno marginali? - Non è vero perchè 8 kw su 10 impianti di generazione elettrica installati ogni anno sono rinnovabili

Le rinnovabili costano troppo - Non è vero. 1 kw prodotto da eolico o fotovoltaico costa 0,05 cent, meno della metà rispetto a fossili e nucleare in tutta Europa

Le rinnovabili fanno male ad economia ed occupazione - Falso. Entro il 2030 nel mondo grazie alle energie rinnovabili ci saranno 14 nuovi milioni di posti di lavoro contro i 5 milioni persi nell'industria dei combustibili fossili

Le rinnovabili rovinano il paesaggio - Non è vero. In realtà servirebbe solamente lo 0,7% del territorio per sostituire tutti gli impianti fossili con pannelli fotovoltaici

Le rinnovabili fanno restare al buio - Falso. Sono già tanti i paesi che producono elettricità per oltre il 90% con fonti rinnovabili (anche in Europa)