Gli occhiali da sole che hanno fatto la storia del cinema

Capita molto spesso nel mondo del cinema che gli occhiali diventino la caratteristica principale di un personaggio. Fabbricantonio, marchio storico di occhialeria italiana di qualità, ha visto più volte comparire le sue montature sul grande schermo.

Ed in occasione del Festival di Cannes ha voluto rispolverare gli occhiali che hanno fatto la storia del cinema dagli anni '50 ad oggi. Eccoli nel dettaglio.

1. I Cat Eye di Marilyn Monroe in 'Come sposare un milionario' - Un modello attuale ancora oggi che venne indossato dall'attrice americana durante il film, quando viene finalmente convinta a causa dei suoi problemi di vista ad indossare un paio di occhiali.

2. Gli occhiali da sole di Audrey Hepburn in 'Colazione da Tiffany' - Compaiono fin dalle prime scene. Il film si apre con l'attrice che indossa l'iconico tubio nero e questi occhiali da sole ampi e tartarugati.

3. Gli occhiali da vista di Christopher Reeve in 'Superman' - E' il dettaglio che distingue maggiormente Superman da Clark Kent. E' un modello sottile, elegante, tartarugato e dalle linee morbide.

4. Occhiali da sole dei 'Blues Brothers' - Scuri, con linee squadrate ed adatti ad ogni occasione. Sono occhiali dalla linea classica ma dalla forte personalità. Un modello senza tempo.

5. Gli Aviatori di Tom Cruise in 'Top Gun' - Lenti dalla forma a goccia che grazie al film sono diventati famosi in tutto il mondo e che sono adatti sia agli uomini che alle donne.

6. Gli occhiali scuri in 'Matrix' - Sono i protagonisti del film insieme al look total black. Si presentano in diverse forme, dimensioni e caratteristiche: grandi e piccoli, con o senza montatura, morbidi e squadrati. Sono però tutti rigorosamente scuri.

7. Il tondino di Daniel Radcliffe in 'Harry Potter' - Ad indossare questo modello tondino classico è proprio il protagonista del film. E' un modello che rappresenta il giusto compromesso tra vintage e modernità, un evergreen che va bene sia per occhiali da vista che per occhiali da sole.