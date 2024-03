Bonus psicologico 2024: importo, come fare domanda ed entro quando

Parte oggi la finestra per poter richiedere il bonus psicologico, ossia il bonus per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

Per inviare la domanda c'è tempo fino al 31 maggio 2024. Il bonus ha un importo massimo di € 1.500,00 per persone per ciascun anno.

L'importo concesso, infatti, varia a seconda dell'ISEE: per esempio sarà di 50 € per ogni seduta con ISEE inferiore ad € 15.000,00. Sarà per esempio di 500€ totali per coloro che hanno un ISEE tra € 30.000,00 ed € 50.000,00.

Per poterlo richiedere bastano due requisiti: la residenza in Italia ed un ISEE con valore non superiore ad € 50.000,00.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio 'Contributo sessioni psicoterapia' ed utilizzando SPID, CIE o CNS.

Alla fine del periodo di presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso.

L'INPS comunicherà sul proprio sito le graduatorie. L'esito della richiesta verrà notificato via SMS o e-mail ai recapiti indicati nella sezione 'MyINPS'. In caso di accoglimento della domanda sarà indicato anche l'importo del beneficio e il codice univoco associato che dovrà essere comunicato ad ogni seduta allo psicoterapeuta professionista.