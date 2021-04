Mutuo prima casa Under 35 - Ecco cosa spetterà

Tra le tante misure previste dal 'Recovery plan' italiano una che vuole venire incontro ai giovani, in particolar modo agli 'Under 35', è quella che riguarda le agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Il mutuo, tramite l'intervento della garanzia statale, non sarà, come spesso accade, dell'80% dell'importo che viene stabilito prendendo in considerazione la valutazione dell'immobile effettuata dal perito. Sarà invece possibile effettuare la richiesta del 100% dell'importo. Non servirà quindi avere a disposizione alcuna somma come anticipo.

Questa misura si aggiunge agli altri sgravi fiscali sull'accensione dei prestiti per l'acquisto della prima abitazione di due soggetti 'Under 35'. Non è dato sapere quanti fondi andranno investiti in questa iniziativa, ma il premier Draghi ha assicurato che ci saranno risorse disponibii.

In verità c'è da dire che un'agevolazione simile è già quella concessa dalla Consap, che gestisce il Fondo Mutui Prima Casa e che al momento ha una disponibilità residua di 206,9 milioni di euro (era di 600 milioni di euro) e che da quando è attivo (6 anni) ha visto arrivarsi 209.500 richieste. Questo tipo di agevolazione è diretta agli Under 35 titolari di lavoro atipico e giovani coppie (ma uno dei due non deve aver superato i 35 anni).