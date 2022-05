Boxe, Campionati Italiani Junior 2022: Gaetano Vitale conquista il titolo

Trionfo per il pugile Gaetano Vitale. Nella categoria 52 kg Junior, il giovanissimo atleta dell'Asd Lanza Boxe conquista il titolo ai campionati italiani junior 2022. Vitale ha battuto in finale il pugile ligure, Fontò Thomas della Sanremo boxe, aggiudicandosi così il suo primo titolo italiano.

Alla kermesse organizzata a Roseto degli Abruzzi dal 4 all'8 Maggio, in rappresentanza della Lanza boxe anche Sinagra Christian, categoria 66kg, che ha combattuto in semifinale contro il pugile Francesco Savarese delle Fiamme oro, perdendo però ai punti e ottenendo una medaglia di bronzo.

Gli atleti si allenano alla guida del maestro Mario Lanza che nonostante la sua assenza alla manifestazione, ha esternato soddisfazione per i risultati raggiunti, frutto del lavoro e sacrificio profuso in palestra con gli allenamenti quotidiani.