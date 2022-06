Karate, torneo "Funakoshi" al Palavolcan di Acireale: tutte le medaglie conquistate

Un Trofeo Nazionale con ben 540 atleti e 40 società. Una giornata all'insegna del karate al settimo trofeo nazionale G. Funakoshi” svoltasi al Palavolcan di Acireale. Nelle fasi del "gran premio giovanissimi" le specialità sono state quelle di Kata e di Kumitè. Tutto grazie all'organizzazione impeccabile della "karate CSAin" guidata dai maestri Davide Riso e i fratelli Salvo e Franco Filippello, supportati dal Presidente Regionale Raffaele Marcoccio, dal Vice Presidente Nazionale Salvatore Spinella e dal Presidente Nazionale Luigi Fortuna. Tante le medaglie vinte e tutte nelle differenti categorie.

PRIMI CLASSIFICATI Kumitè: Bono V. Scirè P. Arena C. Floridia B. Garozzo A. Castiglione G. Granieri A. Privitera A. Spartà A. Pandetta M. Inzerillo A. Papaserio G. Sulejimani A. Orto A. Fichera A. Catalano S. Ciraldo A. Castronovo S. Di Benedetto P. La Delfa C. Sanfilippo G. Bono S. Santonocito M. Castiglione A. Grassia G. Gallo M. Cucè F. Zagami M. Mustaccio J. Blò D. Cocimano D. Nicotra A. Culcasi A. Indelicato S. Licciardello D. Indelicato F. Rapisarda A. Contarino G. Ruscica G. Di Naro G. Sapienza T.

SECONDI CLASSIFICATI Kumitè: Barbagallo S. Montalbano G. Compagnone M. Messina L. Barbagallo C. Pagliarello A. Buonamente A. Vivona I. Ronsisvalle D. Alabiso G. Ponticello M. Afube D. Amenta L. Calabrese C. Macrì D. Sapienza I. Gambino S. Kishnah Y. Rizza D. Colombrita M. Cammisa E. La Mela A. Adorna A. Pulvirenti E. Cantone N. Indelicato M. Furnari G. Corsaro S. Piras T. Corvino D. Di Mauro A. Biondo G. Basile G. Castagna G. Meli N. Tiglio F. Ramaci G. Pilato V. Orifici E. Molino G.

TERZI CLASSIFICATI Kumitè: Artale V. Busà G. Budese A. Mazza S. Mikina V. Di Marzo G. Stimoli A. Palazzolo S. Lo Re A. La Rosa B. Battiato S. Montaperto A. Zacchino M. Raciti G. Zambuto E. Alì G. Essaoudy K. Burzillà G. Licciardello E. Costa P. Marchese L. Furnari C. Di Bella G. Russo B. Pulvirenti A. Caniglia E. Vinci S. Contarino G. Contarino R. Castro F. Marraffino A. Di Bella A. Monaco G. Chiarenza C. Di Bella V. Verde A. Primiceri L. Furnari G. Di Mauro S. D’Alessandro D. Cavallaro A. Aiello E. Olaern S. Callea A. Strongoli F. Restifo G. Genna P. Stimoli M. Ruffo P. Calluso L. Cunsolo A. Zuccarà P. Onolfo L. Marino L. Finocchiaro D. Barbagallo T. Scaccianoce A. Lo Maglio G. Famà S. Campagna S. Foti A. Russo M. Privitera O.

PRIMI CLASSIFICATI Kata: Lauricella R. Barbagallo P. Carcò E. Lauretta M. Porcelli D. Cardile L. Barbagallo C. Trapani P. Di Bella S. Clemenza A. Madonia F. Greco A. Mazza B. Ardito R. Piras T. Clemenza R. Onolfo G. Contarino R. Giammello G. Amenta L. Sharon A. Buccheri G. Laudani A. Di Mauro D. Pulvirenti G. Giuffrida G. Guzzardi G. Torrisi S. Bellabuono L. Getulio G.

SECONDI CLASSIFICATI Kata: Essaoudy F. Santonocito S. Papale S. Cona I. Busà G. Buonamente A. Zarba I. Rossi C. Mineo L. Taormina E. Capizzi A. Cocimano D. Alba A. Bulla P. Pisano G. Tilenni C. Buffa R. Carcò S. Cassarà M. Cardile C. Cammalleri N. Calderaro L. Olaern S. Culcasi A. Cucuzza M. Giuffrida A. Greco S. Americo T. Cavallaro G.

TERZI CLASSIFICATI Kata: Scaletta E. Carnazza G. Budese A. Tirrò V. Battiato C. Schillaci G. Vaccaro G. Pulvirenti M. Dionigi M. Sferrazzo I. Marchese L. Giannotta G. Costa P. Furnari G. Pagliarello A. Faro M. Messina A. Blandino A. Castro F. Tambone G. Romano M. Cosentino R. Papale G. Belfiore C. Fazzino C. Noto P. Amodei A. Farchica F. Barbagallo R. Di Salvo A. Tornatore D. Vinciguerra A. Genna P. Capizzi G. Gulisano F. Torrisi E. Dionigi C. Comis G. Elkahki Y. Celano D. Contarino G. Restifo R.