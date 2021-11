Kickboxing, campionati mondiali Wako: Tramontana conquista l'oro a Jesolo

Siciliano e atleta del team Wagner, raggiunge un traguardo prestigioso nel full contact, federazione Wako, riconosciuta anche dal Cio e nuova disciplina olimpica, nel 2023 ci saranno i giochi olimpici europei che si svolgeranno in Polonia. Stiamo parlando di Damiano Tramontana, nuova medaglia d'oro nella kickboxing, categoria -63,5 kg, full contact, quindi contatto pieno. Il titolo prestigioso è stato raggiungo in occasione dei mondiali di kickboxing disputati a Jesolo. Titolo mondiale raggiunto in passato anche da altri atleti che si allenano agli ordini del maestro Riccardo Wagner: Gianluca Stitzer e Valeria Calabrese.

Oltre 2000 gli atleti provenienti da più di 90 paesi da tutto il mondo che si sono dati battaglia nelle 7 discipline di kickboxing: 3 da ring e 3 da tatami. 900 gli atleti nelle specialità da ring: full contact, low kick e m1 rules.

Damiano Tramontana, della ASD Wagner Team categoria -63,5kg full contact, ha superato alcuni match duri prima di arrivare al traguardo:

16esimi di finale contro un atleta argentino, Corrales Juan Leonardo; Ottavi di finale contro il campione europeo in carica Tedesco, Ill Eugen, una rivincita per Damiano dopo la sconfitta rimediata contro lo stesso avversario agli scorsi campionati europei; quarti di finale, di fronte l'atleta del Kyrgyzstan, Akhmedov Vaki, incontro che Damiano supera agevolmente; semifinale contro l’atleta irlandese, Glynn Eoin; finale Contro la Russia, Avenesian Airapet l'avversario sul ring. Damiano lo batte di misura facendolo contare alla terza e ultima ripresa a causa di un forte e preciso gancio sinistro al mento.