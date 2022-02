Meta Catania: successo contro i campioni d'Italia di Italservice Pesaro

Il boato del PalaCatania a suggellare una vittoria voluta, cercata e meritata. La Meta Catania Bricocity batte i Campioni d’Italia di Italservice Pesaro e si regala un momento di assoluta goduria dopo una gara giocata all’ultimo respiro. Il rosso a Cuzzolino, sacrosanto, a decretare lo spartiacque della gara: una superiorità numerica a quattro dalla fine che ha portato alla rete del sorpasso di Matamoros autore di una doppietta pesantissima. A nulla è servita la pressione della squadra di Colini con l’uomo in più, perchè la Meta Catania Bricocity ha difeso bene ogni situazione con un Tornatore ancora una volta in giornata di grazia.

Veemente come l’inizio della partita con doppio ceffone all’Italservice Pesaro dei rossazzurri: prima Alonso aggressivo a rubare palla e a consegnare per il facile piattone di Vaporaki dell’uno a zero. 40 secondi più tardi ancora contropiede, stavolta a pizzicarla è il capitano Musumeci che batte in uscita Espindola con un morbidissimo colpo sotto. Sul 2-0 Pesaro prova a guadagnare campo, ma trova Tornatore attento e puntuale su Borruto, Taborda e Canal. Attenzione però che viene a mancare sulla punizione di Cuzzolino, con De Luca a riaprire la gara. Nel finale dopo i tentativi respinti da Espindola e una gara appesa ad un filo il pari di Borruto che chiude il primo tempo.

Nella ripresa Pesaro pesca il jolly del vantaggio, ma tutto questo dura veramente poco perchè Matamoros pesca ancora il bolide perfetto del 3-3. Gara senza esclusioni di colpi, piena di batti e ribatti e di occasioni da una parte e dall’altra. Fino all’epilogo raccontato, al colpo risolutore quello ancora di Matamoros e alla difesa perfetta con Rossetti, Galan e Messina sugli scudi insieme a Tornatore. La sirena della vittoria, la seconda consecutiva per i rossazzurri che adesso tornano a pensare in grande nella serie A di futsal.

TABELLINO

META CATANIA BRICOCITY-ITALSERVICE PESARO 4-3 (2-2 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Tornatore, Alonso, Matamoros, Musumeci, Taliercio, Messina, Rossetti, Silvestri, Campoy, Vaporaki, Galan, Licandri, Speranza, Dovara. All. Lopez

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Fortini, Honorio, Canal, De Oliveira, Cipriani, Salas, Borruto, Taborda, Cuzzolino, Bolo, De Luca, Del Grosso, Vesprini, Cianni. All. Colini

MARCATORI: 7′ p.t. Vaporaki (M), 7’40” Musumeci (M), 12’50” De Luca (P), 18′ Borruto (P), 2′ s.t. Fortini (P), 2’30” Matamoros (M), 17’33” Matamoros (M)

AMMONITI: Salas (P), Cuzzolino (P)

ESPULSI: al 15’40” del s.t. Cuzzolino (P) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Simone Pisani (Aprilia), Massimo Tariciotti (Ciampino) CRONO: Bernardo Masaniello (Palermo)