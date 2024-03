Scherma, squadra maschile di spada del Cus Catania promossa in A2

Un weekend di grandissimi risultati in casa Cus Catania scherma. Dopo la convocazione ai Mondiali di categoria per Maria Roberta Casale e Lorenzo Arcidiacono, da Piacenza arriva la notizia della promozione in A2 della squadra cusina maschile di spada composta da Gabriele Giovita, Francesco Lodato, Stefano Santangelo e Giovanni Sinatra.

I ragazzi guidati dal tecnico federale Matteo Scamarda sono arrivati secondi nel campionato di B1.

La promozione conquistata assalto dopo assalto

Nel girone, una sconfitta (con il Circolo Ravvenate della spada) e due vittorie (con Frascati scherma e Fondazione Bentegodi) sono valse il settimo posto, prima delle eliminazioni dirette.

Agli ottavi, i ragazzi del Cus Catania hanno battuto il Cus Cagliari 45-36, ai quarti si sono imposti sul Club Scherma San Nicola col punteggio di 40-33.

In semifinale è arrivata la convincente vittoria con Veronascherma (45-30 il punteggio). In finale, dopo un grande percorso, i cusini si sono arresi al Pro Vercelli (che ha chiuso la lunga giornata di gare con il risultato di 44-38).

La promozione in A2 vale ancora di più se si considera che nella prossima stagione entrambe le squadre cusine di spada saranno impegnate nella seconda serie. Le ragazze (Maria Roberta Casale, Yuliia Mukoid, Eleonora Santonocito e Chiara Sinatra) nel fine settimana a Piacenza, sono arrivate seste mantenendo la categoria e sfiorando la promozione in A1.