Aperte le iscrizioni al campionato eSerieE siciliano 2021-22

Il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha rinnovato per la stagione e-sportiva 2021/2022 l’impegno con il mondo del calcio virtuale competitivo su FIFA 22. In palio il prestigioso Controller Trophy e la promozione nella eSerieD. Il campionato virtuale, come sempre all’insegna dell’identità, dell’inclusione e dell’appartenenza, grazie alla modalità Pro Club 7 vs 7 si preannuncia più entusiasmante che mai.

La seconda edizione della eSerieE prenderà il via il prossimo 21 febbraio 2022: saranno due i turni settimanali per soddisfare le numerose richieste di partecipazione dei team eSport del massimo campionato regionale. La partecipazione alla competizione virtuale è gratuita e riservata a tutte le società regolarmente affiliate al Comitato Regionale Sicilia e iscritte ai campionati della stagione 2021/2022, senza distinzioni di categoria. Il format della competizione si articolerà su incontri di andata e ritorno da disputare sulla piattaforma PS4/PS5 (Versione compatibilità PS4), i players si affronteranno sul simulatore del gioco del calcio FIFA 22. La modalità della competizione sarà “Pro Club”, che consente a ogni player di creare un proprio avatar virtuale e di ricoprire un ruolo specifico in campo al fianco dei propri compagni, proprio come in una vera partita di calcio! Ogni società iscriverà un team, che dovrà essere composto da un minimo di 9 “players” ad un massimo 30 “players”.

Le formazioni dovranno nominare un capitano e un vice, che avranno il compito di creare e coordinare la squadra, attraverso un apposito canale Discord dedicato. Le società che desiderano partecipare al suddetto campionato dovranno far pervenire una prima mail di adesione, tramite il modulo in allegato, entro la data del 16 febbraio 2022 indirizzandola a esport.sicilia@lnd.it. Il regolamento della competizione per la stagione 2021/22 è pubblicato sui canali social della FIGC Sicilia. Per qualsiasi informazione scrivere a esport.sicilia@lnd.it