Promozione, Mazzarrone escluso dalla Coppa per aver schierato un giocatore squalificato

Il Mazzarrone ha perso a tavolino la partita d’andata di Coppa Italia contro il Comiso, terminata sul campo 0-0, ed è stata esclusa dalla manifestazione. La decisione è stata presa dal giudice sportivo della Lnd Sicilia perché la squadra etnea ha schierato un giocatore che risultava squalificato, come si legge nella motivazione del provvedimento:

“Con ricorso ritualmente proposto la Società Città di Comiso segnala la posizione irregolare del calciatore Bonaccorsi Lorenzo, impiegato dalla Società Mazzarrone Calcio sebbene squalificato; Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che: Il calciatore Bonaccorsi Lorenzo, impiegato dalla Società Mazzarrone Calcio, già tesserato per la Società Belpasso 2014, risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara, non scontata, con provvedimento pubblicato sul C.U. nº 48 del 7/09/20201, in relazione alla gara di Coppa Italia Promozione, Atletico 1994/Belpasso2014 del 5/09/2021, squalifica che andava scontata nella gara di cui si tratta ed alla quale, pertanto, il predetto non aveva titolo per parteciparvi; Pertanto, visti l'art. 10, comma 6, del C.G.S. ed il punto 4 del Regolamento della Coppa Italia Promozione pubblicato sul C.U. nº 35 del 13/08/2021; Si delibera: Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Città di Comiso, non addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48, comma 2, del C.G.S.; Di infliggere alla Società Mazzarrone Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 nonché l'esclusione dal prosieguo della manifestazione”. A ciò si aggiunge un’ulteriore squalifica di una giornata per il calciatore e fino al 30 novembre per il dirigente accompagnatore.

Il club catanese ha commentato, così, nella sua pagina facebook: “Abbiamo ricevuto la notizia della sconfitta a tavolino con il Comiso (con l'esclusione definitiva dalla Coppa Italia Promozione) per l'irregolare posizione di Lorenzo Bonaccorsi, che non aveva scontato la squalifica ottenuta con la maglia del Belpasso. Ci dispiace per aver perso un obiettivo, ma abbiamo scelto di proseguire la stagione sulla stessa falsariga dei giorni scorsi con iniezioni di linfa, sorrisi e grande qualità. Una parentesi chiusa, quindi, che in squadra è stata accolta come l'ulteriore stimolo a dare il massimo”.