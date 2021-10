Serie D, tris secco del Paternò nel derby contro il Giarre 

Squadra in casa

Squadra in casa Giarre

Prova impeccabile del Paternò nel derby contro il Giarre, battuto in casa per 3-0 e in situazione deficitaria di classifica.

Inizio favorevole ai gialloblù, che si rendono due volte pericolosi con Marchetta ed Arcidiacono. Risposta ospite affidata (26’) all’imprecisa staffilata di Camara. Tre minuti dopo, Cangemi manca di un soffio l’appuntamento con il gol. Nella ripresa, Paternò in vantaggio all’11’, quando Cangemi, servito in verticale da Mangiameli, scatta sul filo del fuorigioco e insacca il pallone con un beffardo “cucchiaio”. I piani del Giarre si complicano ulteriormente al 20’ a causa dell’espulsione di Scalzone, reo di un fallo a gamba alzata sul portiere. Sfortunato poi Priola, che colpisce con una “palombella” proprio l’incrocio dei pali. Gonfia, invece, la rete allo scadere Camara, firmando il raddoppio dei rossazzurri. Nel recupero, il neo entrato Foderaro cala il tris e fa calare il sipario sul match.

"Partita perfetta e da 10 e lode, sono soddisfatto della prestazione – queste le parole del tecnico del Paternò Alfio Torrisi -. Con l'umiltà che ci contraddistingue abbiamo conquistato tre punti fondamentali. Non era semplice contro questo Giarre, che ha perso poi un uomo. Abbiamo saputo soffrire, ripartire e fare male agli avversari. Complimenti ai ragazzi, che sono andati al “Regionale” con la giusta mentalità. Lavoriamo con intensità dal 23 agosto".

Giarre-Paternò 0-3

Marcatori: 11’ st Cangemi; 44’ st Camara; 48’ st Foderaro.

Giarre: Barbagallo, Miceli (30’ st Musso), Zappalà, Beye, Priola, Sessa, Iseppon (9’ st Nicotra), Brunetti (14’ st Panebianco), Marchetti (41’ st La Rosa), Arcidiacono. Scalzone. A disp.: Quartarone, Cocimano, Rossitto e Puglisi. All. Infantino.

Paternò: Latella, Dama, Scopetta (3’ st Mangiameli), Bontempo, Bisconti, Palermo (32’ st Rizzo), Basualdo, Cangemi, Guarnera, Camara, Mascari (42’ st Foderaro). A disp: Busà, Puglisi, D’Anca Zappalà, Catania. All. Torrisi.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro.

Note: espulso al 20’ st Scalzone.