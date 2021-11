Serie D, il Biancavilla conquista con un prezioso punto a Trapani  

Il Biancavilla ha conquistato un meritato pareggio (2-2) al “Provinciale” di Trapani al termine di una sfida combattuta ed abbastanza equilibrata. Ospiti subito in vantaggio grazie a Rabbeni, che, servito da Manfrè, angola, così, bene la battuta da insaccare la sfera con la sponda del palo interno. La reazione dei granata produce l’occasionissima di Gatto, che si vede intercettata la conclusione da un difensore nei pressi della linea. Fuori bersaglio di poco poi i tentativi di De Felice e Olivera. Al 26’ il Biancavilla tenta di sorprendere Cultraro con un insidioso tiro dalla distanza del solito Rabbeni, ma l’estremo difensore sventa in angolo. Il pareggio del Trapani si concretizza nel finale del tempo, quando De Felice trasforma il rigore fischiato dall’arbitro per il fallo commesso in area ai danni dell'onnipresente Gatto.

Gialloblù pericolosi, in avvio di ripresa, con il fendente di Ficarotta, che sibila il “legno”. Sono, invece, i padroni di casa a raddoppiare: Gatto serve Bonfiglio, che supera il portiere e firma il sorpasso. Passano appena 9 minuti e gli etnei riequilibrano la situazione con il neoentrato Guerci, che realizza di testa su una punizione calciata da Ficarrotta. I Trapani si getta in attacco alla ricerca del gol, ma Musso spreca due buone opportunità e, al triplice fischio, il risultato soddisfa maggiormente gli uomini allenati da Orazio Pidatella.

Trapani-Biancavilla 2-2

Marcatori: 2’ Rabbeni; 46’ De Felice (rigore); 12’ st Bonfiglio; 21 st Guerci.

Trapani: Cultraro, Munoz (22’ st Tedesco), Pagliarulo, Bruno, Pedicone, Buffa (24’ st Sami), Olivera (51’ st Spano), Vitale (24’ st A. Barbara), Gatto, Bonfiglio, De Felice (34’ st Musso). A disp.: Recchia, Maltese, Galfano e Meti, All. Criaco.

Biancavilla: Governali, Caracò, Viglianisi, Mollica, Maimone (34’ st Asero), Staiano, Ancione, Santapaola (41’ st Panza), Manfrè (36’ st Cruz), Ficarrotta (51’ st La Rosa), Rabbeni (10’ st Guerci). A disp.: Di Stefano, Di Francesco, Grasso, Miceli. All. Pidatella.

Arbitro: Selva di Alghero (Scardovi e Rignanese).

Note: è stato espulso al 48’ st Governali per doppia ammonizione.