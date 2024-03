Disordini durante Padova-Catania, l'assessore Parisi: "Responsabili vanno puniti"

Sugli incidenti di ieri all'Euganeo di Padova con alcuni tifosi del Catania come protagoisti, l'assessore allo sport del comune di Catania, Sergio Parisi, ha condannato il comportamento di pochi che rischia vanificare l'effetto positivo della prima finale.

"I fatti accaduti a Padova gettano un'ombra negativa sulla grande dimostrazione di affetto da parte dei tifosi rossazzurri, arrivati a Padova da ogni parte del nord Italia e dalla Sicilia - ha dichiarato il componente della giunta - Il comportamento di pochi rischia di vanificare l'effetto positivo della prima finale importante nella storia di Catania calcistica e comporta un grave danno di immagine per tutta la Città".

"Esprimiamo forte disappunto per il comportamento di questa parte marginale della tifoseria etnea e ribadiamo massima vicinanza e solidarietà alle forze dell'ordine; al contempo, sosteniamo lo sforzo che l'attuale proprietà del Catania ha compiuto per fare ripartire il calcio e che non può essere vanificato da comportamenti delinquenziali. I responsabili vanno puniti - spiega Parisi -, come stabiliscono le norme, senza che questo mortifichi, tuttavia, la passione sportiva e il grande affetto della stragrande maggioranza dei sostenitori rossazzurri, protagonisti in positivo riempiendo sempre gli spalti, seppure con risultati non sempre all'altezza delle aspettative".