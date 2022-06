Calcio a Catania, gruppo Maestri: nel progetto la figura di Davide Baiocco

Tra le manifestazioni di interesse presentate al Comune di Catania per la ripartenza del Calcio in territorio etneo, anche quella del gruppo Maestri, che lancia i primi nomi all'interno dell'organigramma. Dopo Gaetano Auteri, eventuale uomo previsto alla guida tecnica, spunta un altro nome, quello di Davide Baiocco. L'ex capitano del Catania ricoprirebbe il ruolo di responsabile del Settore Giovanile, qualora questa proposta dovesse prevalere sulle altre.

Queste le parole rilasciate da Davide Baiocco:

"Ho accettato l'invito a fare parte del Gruppo Maestri dopo attenta valutazione. Non volevo che il mio nome venisse strumentalizzato, perché la cosa che conta è che Catania torni ad avere una proprietà seria che progetti un futuro a lunga scadenza e una squadra degna della città. Per questo ho deciso di dire di sì al progetto del Gruppo Maestri che ha in sé persone e professionisti seri che conosco da anni e di cui mi fido. Sono felice di poter dare la mia disponibilità per il ruolo di Responsabile del settore giovanile, un compito che mi affascina e che mi vedrà impegnato nella valorizzazione dei giovani del territorio. Mi sento pronto a dare il mio contributo per il Gruppo Maestri che mi ha dato vibrazioni e sensazioni bellissime su valori, principi e progettualità"