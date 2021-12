Calcio Catania: pagati stipendi di ottobre prima del derby contro il Palermo

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Catania

L'ordinario fa notizia da tempo ai piedi dell'Etna e in particolare nell'universo calcistico a tinte rossazzurre. A meno di due giorni dal derby tra Catania-Palermo e 6 giorni dalla scadenza federale del 16 dicembre, Sigi provvede a pagare gli stipendi dei calciatori relativi al mese di ottobre. Un passo che non colma del tutto la spettanza complessiva del 16, ma un segnale lanciato ai giocatori prima di una partita importante, la più importante della stagione. Un atto dovuto dopo i ritardi accumulati nella gestione dei pagamenti in questo inizio a singhiozzo della gestione Sigi nella gestione sportiva 2021-2022.

Intanto Baldini prepara il match contro i rosanero. Dubbio Ceccarelli, da capire se il fantasista sarà a disposizione del tecnico. La certezza porta il numero 24 sulle spalle, il Catania si aggrappa ancora al bomber della squadra, Luca Moro, per avere la meglio domenica di un Palermo lanciato in classifica, secondo piazzamento, e con rinnovate certezze sotto la guida dell'allenatore Giacomo Filippi.

Fischio d'inizio domenica 12 dicembre alle ore 14.30 allo stadio "Massimino". Già venduti oltre 5000 biglietti.