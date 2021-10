Calcio Catania, stipendi pagati in parte: penalizzazione alle porte

Il Catania continua a fare punti sul campo, ma tutto questo viene vanificato con una nuova penalizzazione alle porte. La proprietà del Calcio Catania infatti non è riuscita a pagare gli stipendi entro la scadenza del 18 ottobre. Pagate soltanto le mensilità di luglio.

Gaetano Nicolosi, principale azionista Sigi, è intervenuto ieri a Corner, rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo pagato solo una mensilità. Non si sono raccolte le somme per far fronte al pagamento degli stipendi dei giocatori. Nel giro di una decina di giorni salderemo la restante parte. I versamenti di oggi sono così divisi: 30 mila euro da me, 20 mila da Palma e da una persona che è sempre presente, Ferraù ha versato 25 mila euro tramite sponsorizzazione, poi quelli di Baudo e Riganati"

Alle porte la sfida casalinga contro l'Avellino dove potrà tornare allo stadio il 75% del pubblico in un clima però tutt'altro che idilliaco viste le difficoltà nel rispettare le scadenze sportive, difficoltà ormai diventate croniche. Il Catania continua a navigare a vista e il futuro è sempre più grigio all'orizzonte.

"Da parte mia c’è solo una strada: cercare, in particolare con SIGI e la tifoseria riempendo gli spalti, di portare la squadra a fine campionato. Poi c’è una grande domanda per l’iscrizione: già metto le mani avanti perché la vedo molto difficile" così ha chiosato Nicolosi ai microfoni della trasmissione in onda su Telecolor.