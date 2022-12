Morte Mihajlovic, minuto di raccoglimento in tutta Italia prima delle gare del fine settimana

In occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel weekend in Italia (compresi i posticipi di lunedì), la Figc ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri a 53 anni a Roma dopo una lunga malattia.

La morte dell'ex calciatore e allenatore serbo ha sconvolto il mondo dello sport, del calcio in particolare, e da nord a sud migliaia di persone hanno riservato un pensiero affidato ai social o alla stampa per ricordare un'anima buona e un grande combattente.

Per questa ragione si è deciso di ricordarlo prima di tutte le partite del prossimo turno, compresa quella che il Catania affronterà domani sul campo della Polisportiva Santa Maria Cilento.

(foto Ansa)