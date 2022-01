Calciomercato Catania, Ceccarelli saluta: nessun veto alla partenza di Calapai

Serie C Girone C

Calciomercato particolare quello in casa Catania. Il prolungamento dell'esercizio provvisorio lascia le redini in mano ai curatori falliementari in questo percorso di traghettamento al bando per la cessione del ramo d'azienda sportivo della defunta Calcio Catania spa matricola 11700. Dopo il dibattito innescato negli ultimi giorni sulla possibile partenza di Luca Calapai, il club etneo ha precisato come però l'operato dei curatori fallimentari non vada in alcun modo a intaccare dinamiche strettamente di mercato. Smentito quindi qualsiasi veto eventuale alla cessione del terzino rossazzurro:

"Con riferimento ad alcune interviste e articoli di recente pubblicazione, il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. precisa di non aver mai opposto alcun diniego alla cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Calapai, né di altri. Il collegio dei curatori non intende in alcun modo incidere sul giudizio tecnico che resta demandato al direttore sportivo della società"

Chi invece saluta e in maniera ufficiale è Tommaso Ceccarelli. Già ai margini della rosa dallo scorso dicembre, il giocatore ha sciolto il legame contrattuale con il club etneo. Così si legge: "Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Tommaso Ceccarelli, che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra"