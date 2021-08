Calciomercato Catania, risoluzione con Giosa: Piccolo in partenza?

Ultime ore di mercato. Il Catania dopo la prima sconfitta stagionale è alle prese con le ultime uscite, ma anche alla ricerca di profili in entrata. Ufficiale la risoluzione del contratto di Antonio Giosa. Piccolo e Reginaldo non convocati nell'ultima gara. Il brasiliano rescinde il contratto

Il Catania esce con le ossa rotte dala sfida di Monopoli. Una squadra rivoluzionata e una rosa ringiovanita, senza alcune perdine della passata stagione. Un allenatore, Baldini, alla ricerca dell'alchimia giusta, ma senza al momento avere riferimenti in campo che possano dare una sterzata importante. In tutto questo si susseguono le ultime ore di mercato. Giosa è il primo a rescindere uficialmente il contratto. Non convocati nell'ultima sfida sia Reginaldo, il brasiliano rescinde ufficialmente il contratto, che Piccolo. Per quest'ultimo resta da capire la situzione, dal punto di vista tecnico Baldini in pre conferenza contro il Monopoli ne ha parlato come un giocatore di qualità e in campo quindi importante, ma la ruota del mercato potrebbe anche consegnare l'offerta giusta sulla scrivania e nulla è da escludere.

In entrata si valuta un profilo in difesa e uno a centrocampo, da capire se anche in attacco. Ore calde, frenetiche, per capire la rosa che comporrà lo scacchiere nella prossima stagione. Sullo sfondo sempre le vicende che riguardano l'extracampo.