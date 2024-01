Il Catania comincia a sfoltire la rosa: Deli ai saluti, va alla Casertana

Inizia il lavoro di sfoltimento dell'organico del Catania, necessario per mantenere fondamentali equilibri di spogliatoio e pure di budget dopo i sette colpi in entrata ufficialmente annunciati dalla società. Il club ha reso noto il primo addio, dopo quello di Sarao, accasatosi al Siracusa (in Serie D): "ceduto a titolo definitivo alla Casertana - si legge in un comunicato del Catania - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Deli. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 14 presenze e 2 reti, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".