Catania Fc, il club svela alcuni dettagli della nuova maglia

Il Catania Fc mette in vetrina sui propri canali social i primi dettagli, ma non tutti, sulla nuova prima maglia per la stagione sportiva 2023/24. Per il ritorno degli etnei tra i professionisti, in Serie C, un ritorno al passato con le bande rosse e azzurre più strette e un richiamo anche al colore nero. Un video prima, e alcune foto poi, hanno già mandato in estasi i tifosi catanesi, in attesa della presentazione ufficiale che metterà in mostra anche la seconda e la terza divisa ufficiale.