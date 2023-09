Catania Fc, due giocatori indisponibili: la squadra lavora a Ragalna

Il centrocampista Michele Rocca, al termine della seduta di allenamento pomeridiana odierna del Catania in quel di Ragalna, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti parlando della sconfitta della prima giornata di campionato contro il Crotone e della prossima partita da giocare in trasferta con il Brindisi.

“Mi sto trovano molto bene - ha spiegato il calciatore rossazzurro -, ormai sono due mesi che abbiamo iniziato il percorso. Purtroppo è arrivata una sconfitta all’esordio ma siamo fiduciosi e anche un po’ arrabbiati perchè abbiamo interpretato la gara come volevamo. Ottima partita, ripartiamo dalla prestazione. Abbiamo creato tanto, purtroppo quando non riesci a buttarla dentro queste partite rischi di perderle, ma ci teniamo quel che di buono abbiamo fatto continuando a lavorare duro”.

Il gioco del Catania. “Cerchiamo di costruire l’azione da dietro - ha affermato Rocca -, per poi finalizzare nel miglior modo possibile. Abbiamo analizzato gli errori commessi non solo in occasione del gol subito ma sono state fatte anche cose positive e ci siamo soffermati soprattutto su quelle”.

L'apporto di Francesco Deli al centrocampo rossazzurro. “Lo conosco perchè ci ho giocato contro molte volte, giocatore importante che ha fatto anche categorie superiori, dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori perchè entri prima possibile nelle trame del mister e del gruppo”.

“Promettiamo ai tifosi di sudare la maglia e di lottare in ogni gara, non possiamo garantire sempre i tre punti - chiosa il centrocampista -, ma il lavoro e la fatica non mancheranno mai”.

Intanto il club ha chiarito la situazione riguardante gli infortunati del gruppo. “Francesco Rapisarda sarà costretto ad osservare un periodo di riposo: la risonanza magnetica effettuata presso l’ospedale Garibaldi di Catania ha evidenziato una lesione muscolare - recita una nota -. Marco Chiarella svolgerà nelle prossime settimane un programma di lavoro individualizzato, di natura preventiva, finalizzato a ritrovare la piena efficienza muscolare”