La Catania calcistica può tornare a sognare: inizia la festa rossazzurra

Melior de Cinere surgo. Il Catania risorge e torna in Serie C dopo anni burroscosi culminati nel fallimento e nella fondazione di una nuova società di calcio, ripartita dalla quarta serie. Dopo la vittoria col Canicattì l'urlo liberatorio per i tifosi che possono sognare in grande. Emblematiche le parole del capitano, Francesco Lodi, ai microfoni dell'emittente locale Telecolor. "Dopo anni di sofferenza con la maglia del Catania - ha spiegato il calciatore - è bellissimo festeggiare per la vittoria di un campionato insidioso, dobbiamo goderci questo risultato".

La società rossazzurra ha annunciato che staserà si festeggerà in città tramite una nota ufficiale.

"Prima della Primavera, la stagione in cui solitamente si vincono i campionati - recita il comunicato - il Catania è già in Serie C. Poco più di otto mesi dopo il 13 luglio 2022, data del nuovo inizio, celebriamo insieme la promozione ma anche e soprattutto la rinascita che voi avete propiziato, con la convinta adesione al progetto del Presidente Rosario Pelligra.

Avete accompagnato una squadra forte e coraggiosa - si legge -, siete stati al nostro fianco e questo era un aspetto fondamentale per evidenziare nuovamente anche in ambito nazionale e internazionale, al di là della categoria, l’importanza della maglia rossazzurra, della città di Catania e della tradizione calcistica catanese. Voi avete scongiurato il rischio che tutto ciò diventasse “pressione”, da voi è arrivata invece la spinta decisiva.

Vogliamo vivere la grande e bella emozione odierna con chi ci ha sempre sostenuto e perciò vi diamo appuntamento a stasera, per esultare insieme: il pullman del Catania che ringrazia Catania partirà alle 20.00 da Piazza Mancini Battaglia e procederà lentamente e con cautela fino a Piazza Europa.

Gli sguardi, le voci e l’entusiasmo dei calciatori e dello staff tecnico giungeranno a voi da un mezzo scoperto, simbolo della volontà di coinvolgere tutti e di coltivare la vicinanza che abbiamo costantemente percepito e sarà il valore aggiunto in occasione delle prossime sfide - conclude il Catania SSD -, nel prosieguo di questa stagione e nelle annate future.

Vi chiediamo di adottare ogni accorgimento utile per la sicurezza e vi aspettiamo al lungomare.

Forza Catania!"