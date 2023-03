Catania SSD, parla Giovinco: "Esperienza importante per me, voglio giocare di più"

Il giocatore del Catania, Giuseppe Giovinco, alla fine della seduta odierna di allenamento svoltasi al "Massimino" parla ai giornalisti in conferenza stampa.

"Ora arriva la parte più difficile - ha detto -. Io mi auguro di giocare di più, ci ho sempre sperato. Non riesco a dare un voto alla mia stagione. Mi aspettavo un impiego diverso ma il bene della squadra vale più dell'aspetto personale. Catania è un treno troppo importante per me. Ho 32 anni e non voglio farmi sfuggire questa occasione. Mio fratello Sebastian mi spinge a non mollare, così come l'affetto della gente. Mi hanno fatto sentire importante nonostante lo scarso minutaggio. Quindi fino a quando il club mi darà l'opportunità lavorerò al massimo. Ho vissuto Catania nel momento della rinascita. Io della città posso solamente parlare bene, è come giocare in Serie A".