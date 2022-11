Catania SSD, 22 calciatori rossazzurri a disposizione per il Canicattì

Domani il ritorno in campo dopo la trasferta di Cittanova che ha portato un punto al Catania. Grande voglia di tornare subito a vincere per confermare con determinazione e forza il primato in classifica. L’allenatore in seconda Michele Zeoli, domani alla guida dei rossazzurri in sostituzione di Giovanni Ferraro squalificato per una giornata, ha convocato ventidue calciatori per la sfida al Canicattì, in programma domenica alle 14.30 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per l’undicesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

32 Giovinco

79 Jefferson

99 Sarao