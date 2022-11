Verso Catania-Acireale, Ferraro: "Abbiamo recuperato quasi tutti, siamo pronti"

Mantenere alti i giri del motore. In estrema sintesi questo è l'obiettivo del Catania spiegato dal suo allenatore, Giovanni Ferraro, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Acireale, in programma domenica alle 14:30 allo stadio Angelo Massimino. Il tecnico ha parlato anche dello stato di forma dei suoi ragazzi, in particolare di quelli reduci da infortunio.

"Siamo pronti ad affrontare questa gara difficile - ha detto Ferraro -. Massimo rispetto per l’Acireale ma noi siamo il Catania. Abbiamo recuperato quasi tutti i calciatori, qualcuno si è allenato meno ma stiamo bene. Chinnici e Buffa sono acciaccati, out Litteri. Veniamo da una buona prestazione e abbiamo voglia di mantenere ritmi alti. Dobbiamo sempre essere tutti pronti e funzionali, abbiamo recuperato quasi tutti. Il campo non è un problema. Le scelte di formazione dipendono pure da quanto emerge negli allenamenti nel corso della settimana e dalla condizione fisica. I nostri under equivalgono agli over. Siamo fortunati. L’Acireale è molto motivato e ben allenato ma il Catania deve temere solo sè stesso. Il nostro organico è parecchio ampio e di grande qualità. Ognuno deve dare il suo contributo al momento giusto".