Catania SSD: Chiarella aggregato, 9 reti al Palazzolo

Il Catania SSD oggi pomeriggio ha svolto allo stadio “Totuccio Carone” di Ragalna il quinto allenamento congiunto della stagione 2022/23. I giocatori rossazzurri, dopo una breve sessione di lavoro agli ordini di mister Giovanni Ferraro, hanno disputato una partitella con lo Sport Club Palazzolo (compagine ai nastri di partenza del prossimo torneo regionale di Eccellenza).

Il test, terminato sul 9-0, è durato 100 minuti di gioco (suddivisi in 2 tempi da 50’). Programmi di lavoro individualizzati per Bethers, Di Grazia, Frisenna, Palermo, Pino e Alessandro Russotto. L'attaccante Marco Chiarella, classe 2002, si è aggregato al gruppo etneo, ma il suo acquisto non è ancora stato ufficializzato dal club.

Marcatori: pt 6’ Litteri su rigore, 8’ Chiarella, 10’ Chiarella, 12’ Litteri, 16’ Litteri; st 21’ Vitale, 23’ autorete Soilhi, 27’ Rizzo, 50’ De Luca.

Catania primo tempo (4-2-3-1) - Groaz; Rapisarda, Somma, Ferrara, Chinnici; Buffa, Bani; Chiarella (aggregato), Forchignone, An. Russotto; Litteri.

Catania secondo tempo (4-3-3): Groaz (dal 24’ Bollati, portiere della squadra Juniores rossazzurra, classe 2005); Boccia, Somma (dal 15’ Lubishtani), Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; De Luca, Sarao, Giovinco.

Allenatore: Ferraro.